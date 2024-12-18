Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante' è 'Rolex'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROLEX

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rolex? Il nome è associato a un marchio di orologi di lusso riconoscibili per la corona presente sul quadrante, simbolo di prestigio e qualità. Questo dettaglio distintivo rappresenta l'eleganza e l'esclusività di un marchio rinomato nel mondo dell'orologeria. La corona sul quadrante è un segno caratteristico che identifica immediatamente questi orologi tra molti altri. La loro immagine è strettamente legata alla raffinatezza e al prestigio del brand.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rolex

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rolex:

R Roma O Otranto L Livorno E Empoli X Xeres

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli orologi che hanno una piccola corona sul quadrante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Famosa marca di orologiPrestigiosa Casa di orologiLa marca di orologi con una corona sul quadranteAnello che ruota sul quadrante di certi orologiL hanno alcuni orologiHanno una piccola lamaHanno una targa più piccola