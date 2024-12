Soluzione Rebus 3714 | La Settimana Enigmistica 4837

Di seguito troverai la soluzione per il Rebus 3714 de La Settimana Enigmistica 4837. Scopri come interpretare ogni dettaglio e arricchisci le tue abilità con le soluzioni più precise e intuitive per il rebus di oggi giovedì 5 dicembre 2024.

Frase chiave = O pera; RE consolle; CIT Udine

Soluzione = Operare con sollecitudine

