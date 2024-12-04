Costituivano il primo corpo dei legionari romani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Costituivano il primo corpo dei legionari romani' è 'Astati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costituivano il primo corpo dei legionari romani" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costituivano il primo corpo dei legionari romani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Astati? Gli astati erano i soldati di fanteria che formavano la prima linea dei legionari romani, rappresentando la componente principale delle truppe di terra. Questa formazione era fondamentale per la strategia militare romana, permettendo ai legionari di affrontare efficacemente i nemici e difendere l’impero. La loro presenza era essenziale per la vittoria in battaglia e per la stabilità dell’esercito romano.

Quando la definizione "Costituivano il primo corpo dei legionari romani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costituivano il primo corpo dei legionari romani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Astati:

A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costituivano il primo corpo dei legionari romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

