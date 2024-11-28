Affitto di nave

SOLUZIONE: NOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affitto di nave" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affitto di nave". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Nolo? Il noleggio di una nave consiste nell'affittare un'imbarcazione per viaggi o trasporti, spesso a scopo commerciale o ricreativo. È un accordo tra proprietario e utilizzatore, permettendo di utilizzare il mezzo senza possederlo. Questa pratica è comune nel settore marittimo e può includere varie tipologie di imbarcazioni. Il termine indica quindi l'atto di concedere o prendere in affitto una nave per un certo periodo o viaggio.

Quando la definizione "Affitto di nave" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affitto di nave" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nolo:

N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affitto di nave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

