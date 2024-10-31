Alma la città più popolosa del Kazakistan

Home / Soluzioni Cruciverba / Alma la città più popolosa del Kazakistan

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Alma la città più popolosa del Kazakistan' è 'Ata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Alma la città più popolosa del Kazakistan" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alma la città più popolosa del Kazakistan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Alma la città più popolosa del Kazakistan nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Alma la città più popolosa del Kazakistan" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alma la città più popolosa del Kazakistan" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Ata:

A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alma la città più popolosa del Kazakistan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Abbreviazione di atmosfera assolutaL atmosfera assoluta in breveLa Alma ex-capitaleAta: è la città più popolosa del KazakistanLa più popolosa città della TanzaniaLa città più popolosa dei Paesi BaschiLa più popolosa città della Svizzera italianaLa più popolosa città del Turkmenistan