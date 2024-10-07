La febbre delle paludi

Home / Soluzioni Cruciverba / La febbre delle paludi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La febbre delle paludi' è 'Malaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALARIA

Perché la soluzione è Malaria? La malaria è una malattia infettiva causata da parassiti trasmessi dalle zanzare, che provoca febbre alta e sintomi influenzali. È diffusa nelle zone umide e tropicali, dove le condizioni favoriscono la proliferazione delle zanzare vettore. La malattia rappresenta un grave problema di salute pubblica in molte regioni del mondo, richiedendo interventi di prevenzione e trattamento per ridurne l'impatto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La febbre delle paludi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La febbre delle paludi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La febbre delle paludi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Malaria

La definizione "La febbre delle paludi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La febbre delle paludi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Malaria:

M Milano A Ancona L Livorno A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La febbre delle paludi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Malattia causata dalla puntura dell anofeleLa malattia trasmessa dalla zanzara anofeleIl morbo che fu vinto anche tramite le bonificheFebbre palustreProdromi di febbreIntervallo tra un accesso e l altro di febbreEsaltato dalla febbreUccello con piume castane che vive nelle paludi