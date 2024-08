La Soluzione ♚ Il cetaceo che zampilla La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BALENA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BALENA

Curiosità su Il cetaceo che zampilla: Esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa, phálaina o f, phále dalla stessa radice indoeuropea del tedesco Wal, dell'inglese whale e dello svedese val). Una balena è, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, come il capodoglio e i misticeti (balenottere, megattere e balenidi). Il termine è usato in questo senso in espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene".

