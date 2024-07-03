Il Tondelli che ha scritto Altri libertini

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Tondelli che ha scritto Altri libertini

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il Tondelli che ha scritto Altri libertini' è 'Pier Vittorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIER VITTORIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Tondelli che ha scritto Altri libertini" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Tondelli che ha scritto Altri libertini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pier Vittorio? Pier Vittorio Tondelli è uno scrittore italiano noto per aver scritto il romanzo Altri libertini, che esplora le sfumature della giovinezza e delle esperienze personali. La sua opera riflette un attento studio delle emozioni e delle dinamiche sociali, contribuendo alla letteratura contemporanea. Tondelli ha lasciato un segno importante nel panorama culturale italiano, distinguendosi per il suo stile e le tematiche affrontate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Tondelli che ha scritto Altri libertini nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Pier Vittorio

Quando la definizione "Il Tondelli che ha scritto Altri libertini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Tondelli che ha scritto Altri libertini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pier Vittorio:

P Padova I Imola E Empoli R Roma V Venezia I Imola T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Tondelli che ha scritto Altri libertini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nome dello scrittore TondelliHa scritto lo robotMassimo ha scritto Fai bei sogniHirano: ha scritto e disegnato il manga HellsingHa scritto La casa del sonnoWalter che ha scritto La scelta