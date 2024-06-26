Era detta anche Pallade

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Era detta anche Pallade' è 'Atena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era detta anche Pallade" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era detta anche Pallade". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Atena? Atene, conosciuta anche come Pallade, è una delle divinità più importanti della mitologia greca, simbolo di saggezza, strategia e guerra giusta. Associata alla conoscenza e alle arti, rappresenta l'intelletto e la protezione delle città. La sua figura incarna l'equilibrio tra forza e sapienza, ed è venerata come patrona di filosofi e artisti. La dea è spesso raffigurata con un'egida e una civetta, simboli della sua saggezza.

La soluzione associata alla definizione "Era detta anche Pallade" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era detta anche Pallade" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Atena:

A Ancona T Torino E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era detta anche Pallade" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

