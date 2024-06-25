Finisce e fa discutere

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Finisce e fa discutere' è 'Partita Di Calcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTITA DI CALCIO

Perché la soluzione è Partita Di Calcio? Una partita di calcio è un evento sportivo che si conclude al termine dei novanta minuti regolamentari, spesso lasciando spazio a opinioni contrastanti tra tifosi e spettatori. La fine di una partita può portare a discussioni sull'arbitro, sulle decisioni prese o sul risultato, alimentando emozioni e polemiche. È un momento in cui l'esito determina spesso sentimenti di gioia o delusione, rendendo ogni incontro un'esperienza intensa e coinvolgente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Finisce e fa discutere" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finisce e fa discutere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "Finisce e fa discutere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finisce e fa discutere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Partita Di Calcio:

P Padova A Ancona R Roma T Torino I Imola T Torino A Ancona D Domodossola I Imola C Como A Ancona L Livorno C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finisce e fa discutere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

