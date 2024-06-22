Dove s attacca muore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dove s attacca muore' è 'Edera'.

SOLUZIONE: EDERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dove s attacca muore" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dove s attacca muore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Edera? L'edera è una pianta rampicante che si aggrappa alle superfici, spesso agli edifici o ai muri, muovendosi in modo da coprire e decorare gli spazi. La sua capacità di attaccarsi saldamente e di crescere in modo persistente la rende simbolo di tenacia e continuità. Resiste alle intemperie e si sviluppa rapidamente, creando un effetto di verde continuo. Per questo motivo si associa all'idea di qualcosa che si afferma e si mantiene saldamente fino alla fine.

In presenza della definizione "Dove s attacca muore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dove s attacca muore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Edera:

E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dove s attacca muore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

