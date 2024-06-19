Antica provincia francese da cetacei

SOLUZIONE: DELFINATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antica provincia francese da cetacei" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica provincia francese da cetacei". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Delfinato? Il termine si riferisce a un'area storica in Francia, conosciuta per la presenza di numerosi esemplari di delfini. Questa regione è famosa per la sua biodiversità marina e per essere un luogo di interesse per gli amanti della natura e della fauna acquatica. La storia e la cultura di questa zona sono strettamente legate al mondo marino, rendendola un punto di riferimento per chi studia o apprezza i mammiferi marini.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Antica provincia francese da cetacei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica provincia francese da cetacei" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Delfinato:

D Domodossola E Empoli L Livorno F Firenze I Imola N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica provincia francese da cetacei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

