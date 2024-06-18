Roteante vorticoso

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Roteante vorticoso' è 'Turbinante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURBINANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Roteante vorticoso" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Roteante vorticoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Turbinante? Un movimento rotatorio caratterizzato da una rotazione rapida e complessa, spesso associata a un moto intenso e continuo. Questa azione può creare un effetto di vortice o di turbinio, evocando l'immagine di qualcosa che gira vorticosamente. La parola si riferisce a un movimento che si svolge in modo vorticoso e rotante, richiamando l'idea di un turbine in azione.

Roteante vorticoso nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Turbinante

Per risolvere la definizione "Roteante vorticoso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Roteante vorticoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Turbinante:

T Torino U Udine R Roma B Bologna I Imola N Napoli A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Roteante vorticoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

