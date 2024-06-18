Quelle grigie tramano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quelle grigie tramano' è 'Eminenze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMINENZE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelle grigie tramano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle grigie tramano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Eminenze? Le figure di grande rispetto e autorità spesso sono considerate pilastri della cultura e della società. Le loro opinioni e decisioni influenzano molte persone e ne modellano il pensiero. Questi individui sono riconosciuti per il loro sapere e la loro esperienza, diventando punti di riferimento per chi cerca guida e saggezza. In questo contesto, si pensa a persone di alta statura intellettuale e morale, considerate esempio da seguire.

In presenza della definizione "Quelle grigie tramano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle grigie tramano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Eminenze:

E Empoli M Milano I Imola N Napoli E Empoli N Napoli Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle grigie tramano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

