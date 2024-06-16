Una costruzione linguistica con sintassi anomala

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una costruzione linguistica con sintassi anomala' è 'Anacoluto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANACOLUTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una costruzione linguistica con sintassi anomala" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una costruzione linguistica con sintassi anomala". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Anacoluto? Un anacoluto è una struttura che presenta una rottura nella costruzione grammaticale, creando una frase con una sintassi imprevedibile o incoerente. Questo artificio stilistico può essere usato per enfatizzare un pensiero o per esprimere un'idea in modo più naturale, come se si parlasse in modo spontaneo. La sua caratteristica principale è l'assenza di coerenza sintattica tra le parti della frase, rendendola spesso più espressiva e meno formale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una costruzione linguistica con sintassi anomala" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una costruzione linguistica con sintassi anomala" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Anacoluto:

A Ancona N Napoli A Ancona C Como O Otranto L Livorno U Udine T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una costruzione linguistica con sintassi anomala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

