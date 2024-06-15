È diviso in costellazioni

SOLUZIONE: ZODIACO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È diviso in costellazioni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È diviso in costellazioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Zodiaco? Il termine si riferisce a un insieme di costellazioni che rappresentano le dodici segni astrologici, ognuno associato a particolari caratteristiche e periodi dell'anno. Questa suddivisione celeste aiuta a comprendere le influenze presunte sui destini e sulla personalità delle persone. Il concetto è molto usato in astrologia per interpretare le compatibilità e le predizioni. È un sistema che collega le stelle alle caratteristiche umane e agli eventi terreni.

In presenza della definizione "È diviso in costellazioni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È diviso in costellazioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Zodiaco:

Z Zara O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È diviso in costellazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

