Rompono gli argini

Home / Soluzioni Cruciverba / Rompono gli argini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rompono gli argini' è 'Piene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIENE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rompono gli argini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rompono gli argini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Piene? Quando un fiume esonda superando i limiti delle sue sponde, si verifica un'alluvione che travolge i territori circostanti. Questa situazione si verifica spesso durante piogge intense o periodi di piena, causando danni e disagi. Le acque che superano i confini naturali si diffondono in modo incontrollato, portando con sé acqua e detriti. È un fenomeno che rappresenta il superamento dei limiti imposti, creando un senso di caos e disordine.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Rompono gli argini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piene

La soluzione associata alla definizione "Rompono gli argini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rompono gli argini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piene:

P Padova I Imola E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rompono gli argini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I periodi in cui le acque sono abbondantiUn modo di attingereCosì sono le tasche di chi non ne può piùRompono il guscioTirare una barca lungo gli arginiLi rompono le sortiteRicucita agli arginiSi rinforzano con gli argini