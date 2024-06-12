Clinton: contese a Trump la presidenza USA

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Clinton: contese a Trump la presidenza USA' è 'Hilary'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HILARY

Perché la soluzione è Hilary? Hillary è stata una delle principali sfidanti di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, affrontando numerose controversie e battaglie politiche durante la campagna elettorale. La sua candidatura ha rappresentato un'importante contesa tra due figure molto diverse, riflettendo le tensioni e le divisioni negli Stati Uniti. La sua presenza sulla scena politica ha segnato un momento significativo nella storia recente del paese.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Clinton: contese a Trump la presidenza USA" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Clinton: contese a Trump la presidenza USA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Le 6 lettere della soluzione Hilary:

H Hotel I Imola L Livorno A Ancona R Roma Y Yacht

