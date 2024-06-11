Il numero che precisa la città
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il numero che precisa la città' è 'Cap'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAP
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il numero che precisa la città" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero che precisa la città". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Il numero che precisa la città nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cap
La soluzione associata alla definizione "Il numero che precisa la città" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero che precisa la città" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 3 lettere della soluzione Cap:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero che precisa la città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il ten promossoComanda la compagnia abbrevUn ten promossoIl numero che precisa la città di destinazioneLa terza città USA maggiore per numero d abitantiLa seconda città del Vietnam per numero di abitantiLa terza città degli USA per numero d abitantiLa terza città degli Stati Uniti per numero d abitanti
N S V E O L A I