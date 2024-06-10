Appioppato sbolognato nei cruciverba: la soluzione è Rifilato

RIFILATO

Le 8 lettere della soluzione Rifilato:
R Roma
I Imola
F Firenze
I Imola
L Livorno
A Ancona
T Torino
O Otranto

