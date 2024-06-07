Sono organi delle macchine elettriche rotanti

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Sono organi delle macchine elettriche rotanti' è 'Anelli Collettori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANELLI COLLETTORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono organi delle macchine elettriche rotanti" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono organi delle macchine elettriche rotanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Anelli Collettori? Gli anelli collettori sono componenti fondamentali nelle macchine elettriche rotanti, come i motori e i generatori. Permettono di trasferire corrente elettrica tra parti in movimento e fisse, garantendo il funzionamento continuo senza interruzioni. La loro presenza è essenziale per la corretta trasmissione di energia e il funzionamento efficiente del dispositivo. Questi elementi svolgono un ruolo cruciale nel mantenere il circuito elettrico stabile durante il rotolamento.

Per risolvere la definizione "Sono organi delle macchine elettriche rotanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono organi delle macchine elettriche rotanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Anelli Collettori:

A Ancona N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola C Como O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono organi delle macchine elettriche rotanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

