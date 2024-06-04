La santa che viene invocata come protettrice della vista

SOLUZIONE: LUCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La santa che viene invocata come protettrice della vista" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La santa che viene invocata come protettrice della vista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lucia? Lucia è considerata la protettrice della vista, spesso invocata per proteggere gli occhi e la capacità di vedere chiaramente. La sua figura è associata a luci e speranza, simbolo di chiarezza e purezza. La sua festa si celebra il 13 dicembre, un momento di preghiera e devozione per chiedere protezione agli occhi e alla vista.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La santa che viene invocata come protettrice della vista" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La santa che viene invocata come protettrice della vista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lucia:

L Livorno U Udine C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La santa che viene invocata come protettrice della vista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

