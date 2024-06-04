In quelle oscure si avevano sviluppi

Home / Soluzioni Cruciverba / In quelle oscure si avevano sviluppi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In quelle oscure si avevano sviluppi' è 'Camere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In quelle oscure si avevano sviluppi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In quelle oscure si avevano sviluppi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Camere? Le stanze di un edificio sono ambienti chiusi e spesso dedicati a funzioni specifiche. Durante il periodo delle guerre, molte di esse furono teatro di eventi cruciali e decisioni importanti, diventando luoghi di sviluppi e cambiamenti. Questi spazi, nascosti o meno, rappresentano punti di riferimento per la storia e la vita quotidiana. Le camere, quindi, non sono solo luoghi di riposo, ma anche di importanti evoluzioni e trasformazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

In quelle oscure si avevano sviluppi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Camere

La definizione "In quelle oscure si avevano sviluppi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In quelle oscure si avevano sviluppi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Camere:

C Como A Ancona M Milano E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In quelle oscure si avevano sviluppi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il parlamento ne ha 2: dei deputati, dei senatoriSi prenotano singole, doppie e familiariLe due che formano il ParlamentoSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiusoNon si lascia corrompere