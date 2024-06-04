Si aggancia sul collo

Home / Soluzioni Cruciverba / Si aggancia sul collo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si aggancia sul collo' è 'Catenina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATENINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si aggancia sul collo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si aggancia sul collo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Catenina? Una catenina è un sottile filo di metallo che si indossa intorno al collo, spesso come ornamento. Può essere decorata con pendenti o charm, aggiungendo eleganza e stile. La sua funzione principale è di essere un accessorio che si aggancia delicatamente sulla pelle, rappresentando anche un simbolo affettivo o di appartenenza. La catenina si può portare da sola o con un ciondolo, rendendo ogni look più raffinato e personale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si aggancia sul collo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Catenina

Se la definizione "Si aggancia sul collo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si aggancia sul collo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Catenina:

C Como A Ancona T Torino E Empoli N Napoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si aggancia sul collo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Spesso regalata, d oro, in occasione dei battesimiIn genere è d oro e si porta al colloAlcuni la portano al colloBoccette cui si sega il colloSi avvolge intorno al colloSi aggancia allo zainoGhiandola a secrezione interna che si trova nel colloSi allaccia al collo dei bimbi