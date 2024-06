C è chi li preferisce alla pasta

: Il risotto è un primo piatto tipico della cucina italiana, originario dell'Italia settentrionale, in particolare Lombardia, Veneto e Piemonte e poi diffusosi in numerose versioni in tutto il paese. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: risotti ( approfondimento) m pl . (gastronomia) plurale di risotto. Sillabazione: ri | sòt | ti. Pronuncia: IPA: /ri'stti/ . Etimologia / Derivazione: vedi risotto . Varianti: (diminutivo) risottini.