La Soluzione ♚ Contea inglese La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ESSEX .

Significato della soluzione per Contea inglese: Confina con la contea della Grande Londra a sud-ovest, con lo Hertfordshire a ovest, il Cambridgeshire e il Suffolk a nord e il Kent a sud. Se come contea cerimoniale comprende 14 distretti, in realtà come contea amministrativa ne possiede soltanto 12 poiché Thurrock e Southend-on-Sea, essendo autorità unitarie, godono di una gestione separata. L'Essex (pronuncia [sks]) è una contea dell'Inghilterra orientale.

