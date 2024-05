: Mutamento – metamorfosi di un essere Mutamento – in filosofia Mutamento – in sociologia Mutamento – in linguistica Mutamento – in genetica Mutamento – album di Maler del 2010.

Italiano: Sostantivo: mutamento m sing (pl.: mutamenti) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu mutamento dei costumi.. (filosofia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: mu | ta | mén | to. Pronuncia: IPA: /muta'mento/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di mutare . Sinonimi: cambiamento, trasformazione, variazione, modificazione, modifica, mutazione, alterazione, metamorfosi, ricambio, innovazione, evoluzione correzione, sostituzione.