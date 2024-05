Che offre comodità

Significato della soluzione per: Che offre comodita

Italiano: Aggettivo: confortevole m e f sing (pl.: confortevoli) . con comodità, agio. Sillabazione: con | for | tè | vo | le. Pronuncia: IPA: /konfor'tevole/ . Etimologia / Derivazione: deriva da confortare . Sinonimi: consolante, incoraggiante, tranquillizzante. comodo, accogliente, funzionale dotato di comfort, agevole. Contrari: sconsolante, scoraggiante, sconfortante, deprimente, desolante.