Bagnano i continenti

: L'oceano è l'insieme delle vaste distese d'acqua salata presenti sulla superficie terrestre; si tratta di un complesso unico e continuo, che circonda i continenti e le isole e che comprende la maggior parte della superficie terrestre (circa il 70% della superficie totale). Nell'oceano, inteso come complesso unico, si distinguono grandi masse d'acqua, delimitate da continenti, dette esse stesse oceani (come l'Atlantico, il Pacifico e l'Indiano), all'interno dei quali si distinguono a loro volte distese d'acqua minori, dette "mari dipendenti" (come il Mediterraneo e il Mar Rosso).

Italiano: Sostantivo, forma flessa: oceani m . plurale di oceano tra un miliardo di anni il calore crescente del Sole avrà fatto evaporare gli oceani.. Sillabazione: o | cè | a | ni. Pronuncia: IPA: /o'tani/ . Etimologia / Derivazione: vedi oceano. Sinonimi: (senso figurato) immensità, infinità, vastità. Contrari: ineze, gocce.