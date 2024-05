Significato della soluzione per: Eternato

Al numero 3 della via erano situati gli uffici della Apple Records; l'ultimo concerto dei Beatles avvenne sul tetto di quel palazzo il 30 gennaio 1969 ed è stato immortalato nel film documentario Let It Be - Un giorno con i Beatles. Qui hanno sede alcuni dei più importanti e conosciuti laboratori sartoriali del mondo, tra cui Anderson & Sheppard, Cad & the Dandy, Gieves & Hawkes, Davies & Sons, Henry Poole & Co e Norton & Sons. La strada congiunge Conduit Street a Vigo Street. Savile Row è una via del centro di Londra, a Mayfair.

Italiano: Voce verbale: . immortalato . participio passato di immortalare. Sillabazione: im | mor | ta | là | to. Pronuncia: IPA: /immorta'lato/ . Etimologia / Derivazione: vedi immortalare .