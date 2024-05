La Soluzione ♚ Un celebre romanzo contro lo schiavismo La soluzione di 20 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LA CAPANNA DELLO ZIO TOM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LACAPANNADELLOZIOTOM

Significato della soluzione per: Un celebre romanzo contro lo schiavismo La capanna dello zio Tom (titolo originale Uncle Tom's Cabin or Life Among the Lowly) è un romanzo abolizionista scritto dalla statunitense Harriet Beecher Stowe. Fu pubblicato nel 1852 in seguito alla promulgazione, nel 1850 della legge sugli schiavi fuggitivi, che decretava che gli schiavi fuggiti da Stati schiavisti in Stati liberi dovessero essere arrestati e poi restituiti ai proprietari nello Stato di origine.

