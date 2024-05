La Soluzione ♚ Il servizio a tennis La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BATTUTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BATTUTA

Significato della soluzione per: Il servizio a tennis Muammad ibn Abd Allah ibn Muammad al-Lawati al-angi, noto semplicemente come Ibn Baua (in arabo ; Tangeri, 24 febbraio 1304 – Fès, 1368/1369), è stato un viaggiatore, storico e giurista marocchino, considerato uno dei più grandi viaggiatori di tutti i tempi. I suoi viaggi interessarono Africa, Asia ed Europa e la sua opera maggiore è al-Rila (in arabo ), che significa "Viaggio", in cui Ibn Baua riporta ricordi e osservazioni del suo viaggio durato circa trent'anni. Italiano: Aggettivo, forma flessa: battuta f sing . femminile di battuto. Sostantivo: battuta ( approfondimento) f sing (pl.: battute) . atto o effetto del battere; percotimento. serie di colpi dati sulla superficie di un corpo. (geografia) parte del fiume dove l'acqua picchia più forte dando luogo a pericolo di franamento di sponda o argine. via frequentata, pesta. motto ironico, detto con l'intento di divertire.

Altre Definizioni con battuta; servizio; tennis;