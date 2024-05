La Soluzione ♚ Era il leader dei Police La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STING . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STING

Significato della soluzione per: Era il leader dei police Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner (Wallsend, 2 ottobre 1951), è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, che ha esordito come bassista e frontman dei Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Le sue influenze musicali includono rock, jazz, reggae, pop, musica classica, new-age, progressive rock e worldbeat. Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. Inglese: Sostantivo: sting (pl.: stings) . puntura, punzecchiatura. puntura, trafittura. fitta (di dolore). (senso figurato) tormento, morso, tarlo. (senso figurato) elaborata operazione di polizia per incastrare un criminale. forza, vigore, energia. stimolo, pungolo, sprone, incentivo. (zoologia) pungiglione, aculeo. colpo. (botanica) pelo urticante. Verbo: sting (3ª persona sing. presente stings, participio presente stinging, passato semplice stung o stang, participio passato stung) .

