La Soluzione ♚ Claudio Baglioni lo supplica di non andare via La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PASSEROTTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PASSEROTTO

Significato della soluzione per: Claudio baglioni lo supplica di non andare via La passera europea, o passera oltremontana (Passer domesticus Linnaeus, 1758, Passero Domestico o europeo, Da Spoltore, 2008) è un uccello dei Passeridi. Detto comunemente passero o passerotto, ha raggiunto una distribuzione cosmopolita. Non va confuso con la passera d'Italia, la specie comunemente presente nella penisola italiana. Tra il 1980 e il 2017, la popolazione di questa specie si è declinata, in varie parti d'Europa, a causa dell'attività agricola umana che ha danneggiato i loro habitat. Italiano: Sostantivo: passerotto m sing (pl.: passerotti) . (zoologia), (ornitologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: pas | se | ròt | to. Pronuncia: IPA: /passe'rtto/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .

Altre Definizioni con passerotto; claudio; baglioni; supplica; andare;