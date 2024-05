La Soluzione ♚ La carta con il giullare La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MATTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MATTA

Significato della soluzione per: La carta con il giullare Il jolly o matta è una carta da gioco. Nei mazzi di carte internazionali ci sono due jolly per ogni mazzo (in genere uno rosso e uno nero, in base al segno a cui si riferisce) Quindi se il jolly è di colore rosso sarà attribuito il valore di cuori o quadri altirmenti se è nero sarà attribuito i fiori o le picche. Tradizionalmente, la carta del jolly rappresenta un giullare. In molti giochi di carte (per esempio nella scala quaranta, ma anche nel dernier e nel burraco, ma non nel poker), il jolly può essere giocato in sostituzione di una qualsiasi carta specifica richiesta dalle regole in un certo contesto di gioco. Italiano: Aggettivo, forma flessa: matta f sing . femminile di matto. Sostantivo: matta f sing (pl.: matte) . (carte) carta da gioco a cui si può assegnare il valore che si desidera. stuoia. Sostantivo, forma flessa: femminile di matto. Sillabazione: màt | ta. Etimologia / Derivazione: vedi matto . Citazione: Sinonimi: jolly.

Altre Definizioni con matta; carta; giullare;