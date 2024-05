La Soluzione ♚ Cade a metà settimana La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GIOVEDÌ . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GIOVEDÌ

Significato della soluzione per: Cade a meta settimana Giovedì è il giorno della settimana tra il mercoledì e il venerdì, dal latino Iovis dies «giorno di Giove». L'inglese Thursday e il tedesco Donnerstag derivano invece dal nome del dio germanico Thor («tuono», in inglese antico Thur o Thunor e in tedesco Dnar, da cui anche l'inglese moderno thunder e il tedesco donner) che venne equiparato, sulla base delle sue funzioni, a Giove nella interpretatio romana; fulmine e tuono sono infatti collegati alle figure di Thor e Giove. Italiano: Sostantivo: giovedì ( approfondimento) m inv . nei calendari occidentali quarto giorno della settimana, segue mercoledì e precede venerdì. Sillabazione: gio | ve | dì. Pronuncia: IPA: /dove'di*/ (causa il raddoppiamento della consonante successiva) . giovedì prossimo IPA: /dovedi p'prssimo/. Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal latino Iovis dies, letteralmente "giorno di Giove", quinto giorno della settimana, secondo l'ordine latino .

