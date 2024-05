La Soluzione ♚ L abbandono del corridore La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RITIRO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RITIRO

Significato della soluzione per: L abbandono del corridore Ritiro – di un materiale Ritiro del calcestruzzo Ritiro compensato Ritiro delle materie plastiche Ritiro spirituale Congregazione del Ritiro Suore del Ritiro Cristiano Suore di Nostra Signora del Ritiro al Cenacolo Ritiro o ritirata – in senso militare Italiano: Sostantivo: ritiro m sing (pl.: ritiri) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (sport) tempo in cui un team o uno sportivo passa in un posto ameno in attesa di una gara. Voce verbale: ritiro . prima persona singolare dell'indicativo presente di ritirare. Sillabazione: ri | tì | ro. Pronuncia: IPA: /ri'tiro/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di ritirare formato da ri- e tirare .

