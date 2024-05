La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: L esterno del panino

Sostantivo

La crosta terrestre (chiamata comunemente superficie terrestre), in geologia e in geofisica, è uno degli involucri concentrici di cui è costituita la Terra: per la precisione, si intende lo strato più esterno della Terra solida, limitata inferiormente dalla Discontinuità di Mohorovicic, avente uno spessore medio variabile fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale).

crosta ( approfondimento) f sing (pl.: croste)

strato di materiale indurito e compatto situato sulla superficie più esterna di un corpo altrimenti più soffice (in particolare) lo strato esterno, croccante e friabile, del pane del pane mi piace più la crosta che la mollica (in particolare) , (medicina) lo strato di sangue raggrumato che si forma sopra una ferita durante il processo di cicatrizzazione la ferita ha fatto la crosta, guarirà presto (in particolare) , (geologia) (astronomia) lo strato geologico più superficiale di un pianeta roccioso la crosta terrestre è lo strato più esterno del nostro pianeta, situato al di sopra del mantello (senso figurato) apparenza superficiale che cela la realtà dei fatti sembra una persona onesta, ma chissà cosa nasconde sotto la crosta (arte) ciascuna delle scaglie di colore essiccato che si producono, per effetto dell'invecchiamento, nei dipinti antichi (gergale) quadro senza valore quello sarebbe un capolavoro d'arte astratta A me sembra solo una crosta!

Voce verbale

crosta

terza persona singolare dell'indicativo presente di crostare seconda persona singolare dell'imperativo di crostare

Sillabazione

crò | sta

Pronuncia

IPA: /'krsta/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino crusta

(voce verbale) vedi crostare

Sinonimi

corteccia, scorza, buccia, squama, guscio, incrostazione, incrostatura, indurimento, strato, superficie, intonaco

sangue raggrumato, sangue rappreso

( senso figurato ) apparenza, aspetto, facciata

apparenza, aspetto, facciata (senso figurato) (di quadro) patacca, quadro di nessun valore.









Parole derivate

incrostare, incrostato, scrostare

Termini correlati