Significato della soluzione per: Inglobato come un territorio in uno stato

Aggettivo

annesso m sing

che è unito ad un bene immobile (di territorio, stato) ch è stato inglobato

Voce verbale

annesso

participio passato di annettere

Sillabazione

an | nès | so o an | nés | so

Pronuncia

IPA: /an'nsso/ o IPA: /an'nsso/

Etimologia / Derivazione

deriva da annettere

Sinonimi

adiacente, aggiunto, attaccato, collegato, congiunto,contiguo, legato, unito

(di documento) accluso, allegato, incluso

accluso, allegato, incluso (di territorio, stato) incorporato, occupato

Contrari