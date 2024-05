Toccati dànno suoni

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante martelletti, azionati da una tastiera. L'origine del termine è italiana ed è riferito alla possibilità di suonare note a volumi diversi in base al tocco, effetto non ottenibile in strumenti a tastiera precedenti, quali il clavicembalo. La tastiera è di norma composta da 88 tasti, 52 bianchi e 36 neri. I bianchi rappresentano le note: do, re, mi, fa, sol, la e si. I neri individuano generalmente le alterazioni (note bemolli o diesis). Il pianoforte è il più diffuso strumento appartenente ai cordofoni a corde percosse; altri membri sono il clavicordo, oggi utilizzato prevalentemente per l'esecuzione filologica della musica d'epoca, e il fortepiano, progenitore del pianoforte. Il suono può essere modificato anche mediante pedali (solitamente tre), che azionano particolari meccanismi. In un moderno pianoforte a coda troviamo, da sinistra a destra, la prima corda, il tonale e quello di risonanza.

tasti m pl

plurale di tasto

Voce verbale

tasti

seconda persona singolare dell'indicativo presente di tastare prima persona singolare del congiuntivo presente di tastare seconda persona singolare del congiuntivo presente di tastare terza persona singolare del congiuntivo presente di tastare terza persona singolare dell'imperativo presente di tastare

Sillabazione

tà | sti

Etimologia / Derivazione