Grande dea egizia

Nome proprio

Curiosità su: Iside o Isi, in lingua egizia Aset (traslitterato 3s.t) ossia trono, è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto. Dea della vita, della guarigione, della fertilità e della magia, è originaria di Behbeit el-Hagar, nel Delta del Nilo. Divinità in origine celeste, associata alla regalità per essere stata primariamente la personificazione del trono come dimostra il suo cartiglio che include il geroglifico "trono", faceva parte dell'Enneade. Iside fu una delle principali Dee dell’antica religione egizia, il cui culto si diffuse attraverso il mondo greco-romano. Fu menzionata per la prima volta durante l'antico regno, come una dei protagonisti del mito di Osiride, in cui fa risorgere suo marito, il re divino Osiride, dopo il suo assassinio, e crea e protegge il suo erede Horus. Le sue relazioni con gli umani erano basate sulle sue azioni nel mito. Si credeva che aiutasse i morti a passare nell'aldilà poiché aveva aiutato Osiride.

Iside ( approfondimento) f

nome della Dea dell'amore, della vita e della natura. nome proprio di persona femminile nome di una regina egizia

Etimologia / Derivazione

dal greco s; ( fonte treccani) Deriva dall'egizio Aset, che vuol dire trono. È anche un nome di divinità.