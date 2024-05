Tutt altro che morigerato

Aggettivo

Curiosità su: Con il termine libertino viene generalmente definita una persona che conduce una vita interamente dedita al libertinaggio, cioè ai piaceri, in particolare quello sessuale, guidata da una concezione della vita di stampo edonista e spesso libertaria, filosoficamente aderente al libertinismo (chiamato nel caso specifico, in genere, "libertinaggio") e che segue solo i propri capricci, fino alla sfrenatezza, senza alcuna intenzione di sottomettersi alla morale dominante corrente. I libertini sono personaggi che appaiono anche in molti romanzi; spesso sono uomini (a volte donne, si veda Juliette di Sade) che sprecano la loro fortuna, di solito ereditata, in vino, donne, sesso e divertimenti, e la loro prodigalità può condurli ad incorrere in debiti: ideologicamente sono anche atei, materialisti, oppure poco religiosi, cinici e/o nichilisti; talvolta seguono una doppia morale o doppia verità, una rispettabile in pubblico ma in cui non credono nel privato e viceversa, come nel romanzo Le relazioni pericolose di Pierre Choderlos de Laclos.

libertino m sing

dai costumi dissoluti oppure licenziosi

Sostantivo

libertino m sing(pl.: libertini)

(storia) (filosofia) intellettuale del diciassettesimo secolo che predicava e praticava la completa libertà dal pensiero dominante e dai costumi imposti dalla morale del tempo (per estensione) persona dai costumi dissoluti oppure licenzios

Sillabazione

li | ber | tì | no

Pronuncia

IPA: /liber'tino/

Etimologia / Derivazione

da libertà

Sinonimi

immorale, depravato, scostumato, dissoluto, vizioso, osceno, licenzioso, lussurioso, intemperante, gaudente, sregolato

dongiovanni, casanova, playboy, donnaiolo

Contrari

casto, morigerato, morale, moralista

