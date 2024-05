Prefisso per udito Oto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La cisterna (dal latino cista, scatola, ma anche dal greco kistê, contenitore) è un contenitore per i liquidi, ideato prima di tutto per raccogliere l'acqua, ma il cui uso si è successivamente esteso anche ad altri fluidi, per scopi alimentari o tecnologici.

cisterna ( approfondimento) f sing (pl.: cisterne)

(tecnologia) (ingegneria) serbatoio in muratura dove si raccoglie e si conserva l'acqua piovana (per estensione) serbatoio, anche metallico, per raccolta di acqua o altri liquidi di veicoli forniti di serbatoio, per il trasporto dei liquidi

Sillabazione

ci | stèr | na

Pronuncia

IPA: /ti'strna/

Etimologia / Derivazione

dal latino cisterna

Sinonimi

cavità, deposito, pozzo, serbatoio, vasca

Parole derivate