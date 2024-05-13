Native di Addis Abeba

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Native di Addis Abeba' è 'Etiopiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETIOPICHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Native di Addis Abeba" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Native di Addis Abeba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Etiopiche? Le persone nate nella capitale dell’Etiopia sono conosciute come etiopi. Questi individui condividono una cultura ricca e una lunga storia che risale alle antiche civiltà della regione. La loro identità è strettamente legata alle tradizioni, alla lingua locale e alla religione, che hanno plasmato il carattere della nazione. Essere etiopi significa appartenere a una comunità con radici profonde e un patrimonio unico nel suo genere.

La definizione "Native di Addis Abeba" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Native di Addis Abeba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Etiopiche:

E Empoli T Torino I Imola O Otranto P Padova I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Native di Addis Abeba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

