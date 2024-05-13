Un funzionario delle Ferrovie

SOLUZIONE: CONTROLLORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un funzionario delle Ferrovie" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: CAPOSTAZIONE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un funzionario delle Ferrovie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Controllore? Il controllore è una figura che si occupa di verificare il rispetto delle regole e la validità dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto ferroviario. La sua presenza assicura la regolarità delle operazioni e la sicurezza dei passeggeri. Spesso lavora a bordo o nelle stazioni, controllando biglietti e documenti. È un ufficiale che contribuisce alla corretta gestione delle ferrovie, garantendo un servizio affidabile e ordinato.

In presenza della definizione "Un funzionario delle Ferrovie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un funzionario delle Ferrovie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Controllore:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un funzionario delle Ferrovie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

