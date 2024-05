Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: In chimica una molecola si definisce precursore quando, in una reazione chimica, serve per la formazione di un'altra molecola. Ad esempio il colesterolo è un precursore degli ormoni sessuali poiché serve per la sintesi di essi.

precursori m pl

maschile plurale di precursore

Sostantivo, forma flessa

precursori m pl

plurale di precursore

Sillabazione

pre | cur | só | ri

Etimologia / Derivazione

vedi precursore

Sinonimi

precorritori, anticipatori

predecessori, capiscuola, iniziatori, inventori, avanguardie, pionieri, antesignani

Contrari