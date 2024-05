Volentieri e con piacere di

Sostantivo

grado ( approfondimento) m sing (pl.: gradi)

parte di una scala di livelli o di una progressione grado militare (matematica) termine che può avere significati molteplici somma algebrica degli esponenti della parte letterale di un monomio (geometria) unità di misura degli angoli, pari a un trecentosessantesimo dell'angolo giro (che misura 360°) (fisica) (chimica) termine generico per la temperatura; in base ad alcune scale termiche si hanno i gradi Celsius, i gradi Fahrenheit, mentre per la scala Kelvin non esistono i gradi Kelvin, si dice solo xxx kelvin fuori ci sono 14 gradi Celsius

il termometro indica 300 gradi Fahrenheit

nel reattore rileviamo 298 kelvin

Sillabazione

grà | do

Pronuncia

IPA: /'grado/

Etimologia / Derivazione

(gradimento) dal latino gratus cioè "gradito"

dal latino cioè "gradito" (gradino) dal latino gradus cioè "passo, scalino"

Sinonimi

fase, gradino, livello, misura, punto, stadio, tappa

( senso figurato ) ceto, classe, condizione, possibilità fascia, rango, strato;

ceto, classe, condizione, possibilità fascia, rango, strato; carica, ruolo

( militare ) gallone, insegna, mostrina, posizione gerarchica, gerarchia

gallone, insegna, mostrina, posizione gerarchica, gerarchia (di alcolici) gradazione, tasso

gradazione, tasso ( antico ) piacere, volontà

piacere, volontà temperatura

Contrari

degrado (coll'accezione di progresso negativo)

Parole derivate

gradazione, graduato, graduatoria

Termini correlati

gradiente, gradino (non diminutivo), gradire, gradone: (non accrescitivo), radianti (altra unità di misura degli angoli), ° (simbolo)

Proverbi e modi di dire