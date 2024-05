È nota quella di San Francisco in California

Sostantivo

Curiosità su: Una baia è un'insenatura costiera poco estesa, generalmente meno di un golfo, che presenta un'entrata dal mare o dal lago talvolta stretta ma anche larga e che poi penetra profondamente nell'entroterra. Nei toponimi di origine anglosassone, si usa il termine "baia" anche per specchi d'acqua ampi come golfi o come mari, dato che l'inglese bay indica insenature anche molto vaste, rispetto al corrispettivo termine italiano. La baia di Hudson ad esempio è molto più grande di altri specchi acquei definiti "mari", come il mare Adriatico, il Mar Tirreno e il Mar Ionio.

baia ( approfondimento) f sing (pl.: baie)

(geografia) insenatura della costa con entrata relativamente ristretta, dove le barche trovano riparo burla, beffa, celia

Sillabazione

bà | ia

Pronuncia

IPA: /'baja/

Etimologia / Derivazione

(insenatura) forse dal francese baie

forse dal francese (burla) derivazione dell’antico baiare

derivazione dell’antico baiare (tinozza) dal francese baille

Sinonimi

(geografia) ansa, cala, fiordo, golfo, insenatura, porto, rada, rientranza, seno

Contrari

promontorio, sporgenza, protuberanza

Proverbi e modi di dire