Un confortevole fuoristrada

Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: Sport Utility Vehicle (in italiano Veicolo di Utilità Sportiva, acronimo SUV) identifica una particolare categoria di autoveicoli dall'assetto rialzato e, tendenzialmente, con trazione integrale. Generalmente i SUV sono suddivisi in quattro principali categorie, in base alle dimensioni: Urban, Compact, Large e Premium.

SUV ( approfondimento)

(forestierismo) grosso automezzo a quattro ruote motrici, con somiglianze esteriori con un piccolo autocarro ma con le stesse prestazioni di un fuoristrada da poco, nel 2017, esistono vere e proprie berline ammiraglie con il pianale da SUV SUV sportivo: sono normali SUV ma con la particolarità di essere assai simili ai mezzi della Parigi-Dakar, cioè quindi molto larghi, non troppo alti e con un design appunto più aerodinamico mentre la BMW X6 è stata forse il primo, la Lamborghini Urus è il SUV sportivo più potente SUV compatte: di dimensioni più ridotte, con ciò non mancando in prestazioni le SUV compatte possono piacere o meno compact SUV: come per esempio l'Hummer HX, sono appunto fuoristrada con un'evidente struttura "come un unico corpo" di meccanica, studio ingegneristico e design, semi-muscle ma in modo sobrio pur quando sportivo, con questa qualità quindi anche per la carrozzeria SUV crossover: ancora abbastanza o molto accattivante nelle linee, appunto con un pianale non troppo rialzato e più o meno simile ad una consueta familiare ma sportiva o comunque potente sebbene parecchio differenti, la Mercedes GLK e la "Ferrari Purosangue" sono due SUV crossover

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'suv/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese anche Sport Utility Vehicle che significa veicolo utilitario sportivo

Termini correlati

suvista

(per estensione) papamobile

