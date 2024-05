Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: Lo USL Championship è un torneo calcistico professionistico che si svolge negli Stati Uniti d'America e svoltosi in passato anche in Canada e ad Antigua. Fondato dalla United Soccer Leagues, ha operato dal 2011 al 2016 come campionato di terzo livello del Nordamerica, mentre dal 2017 è stato riconosciuto dalla federazione come campionato di secondo livello, gerarchicamente al di sotto della Major League Soccer. Nel corso della propria storia ha assunto diverse denominazioni: USL Pro dal 2011 al 2014 e USL dal 2015 al 2018, prima di adottare quella corrente nel 2019. Sono 58 le squadre che sino ad oggi hanno partecipato alla competizione di cui 24 attualmente attive, 20 iscritte ad altri campionati, 12 non più esistenti e 2 attualmente in pausa. Louisville City e Orlando City sono le squadre più titolate, vincitrici del campionato per 2 volte.

USL

(medicina) Unità Sanitaria Locale

